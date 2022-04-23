23 апреля под обстрелы попал Донецк. Разгорелся пожар, разрушен жилой дом, ранен подросток

В ДНР и ЛНР временами все так же неспокойно. Утром 23 апреля под обстрелами оказался Донецк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разгорелся пожар, разрушен жилой дом, ранения получил 13-летний подросток. Затем, по сообщениям из ДНР, мины взорвались на окраине Горловки. Жители вынуждены отказываться от работы, в некоторых городах транспорт не ходит и добраться до места просто невозможно. А под гул снарядов еще и небезопасно. Так, предпраздничная атмосфера жителям Донбасса не передается. Впрочем, частичку наступающей Пасхи православным христианам обстрелянных районов все же привезут. Верующим доставят освященные в Москве куличи.

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