Прямой эфир

23 апреля под обстрелы попал Донецк. Разгорелся пожар, разрушен жилой дом, ранен подросток

23 апреля 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ДНР и ЛНР временами все так же неспокойно. Утром 23 апреля под обстрелами оказался Донецк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 апреля под обстрелы попал Донецк. Разгорелся пожар, разрушен жилой дом, ранен подросток-1

В результате разгорелся пожар, разрушен жилой дом, ранения получил 13-летний подросток. Затем, по сообщениям из ДНР, мины взорвались на окраине Горловки. Жители вынуждены отказываться от работы, в некоторых городах транспорт не ходит и добраться до места просто невозможно. А под гул снарядов еще и небезопасно. Так, предпраздничная атмосфера жителям Донбасса не передается. Впрочем, частичку наступающей Пасхи православным христианам обстрелянных районов все же привезут. Верующим доставят освященные в Москве куличи.

Читайте также:

«Не нужно лезть в эти катакомбы». Путин приказал отменить ликвидацию боевиков на «Азовстали»

Украина станет новым Афганистаном для США? Вот что об этом думает политолог

800 млн долларов и самолеты с вооружением. США продолжат оказывать военную помощь Украине

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая
23 апреля 2022 15:23

В Анкаре +27°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 25 апреля по 1 мая

Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь
23 апреля 2022 13:54

Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?
23 апреля 2022 11:10

23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?