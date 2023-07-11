22 человека погибли во время наводнений в Индии

Новости Индии. 22 человека погибли при сильных наводнениях на севере Индии. Там за два дня выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Дели и Пенджабе в два раза больше, чем за весь летний сезон дождей. Это вызвало многочисленные оползни. Потоки воды смыли мост и несколько домов. Людей, застрявших на дорогах, эвакуируют на вертолетах и лодках. В зоне бедствия закрыты школы, местных жителей попросили не выходить из дома без необходимости. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки вновь ожидаются сильные ливни.