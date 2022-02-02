Новости Эквадора. 22 человека погибли при сходе оползня в столице Эквадора городе Кито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потоки воды и грязи хлынули на улицы абсолютно неожиданно.

Они заливали дома, сносили на своем пути машины, валили столбы линий электропередачи. Ожидается, что количество жертв может многократно возрасти. Сейчас отряды спасателей очищают от гор грязи дома и улицы, откапывают машины.