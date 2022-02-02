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22 человека погибли при сходе оползня в столице Эквадора

02 февраля 2022 08:39
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Новости Эквадора. 22 человека погибли при сходе оползня в столице Эквадора городе Кито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потоки воды и грязи хлынули на улицы абсолютно неожиданно.

22 человека погибли при сходе оползня в столице Эквадора-1

Они заливали дома, сносили на своем пути машины, валили столбы линий электропередачи. Ожидается, что количество жертв может многократно возрасти. Сейчас отряды спасателей очищают от гор грязи дома и улицы, откапывают машины.

22 человека погибли при сходе оползня в столице Эквадора-4

В городе созданы специальные приюты для людей, лишившихся своего жилья. Власти города опасаются повторения оползней. В Эквадоре сейчас идут проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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