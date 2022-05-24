«2100 рублей месячный платёж». Вот сколько стоит в Польше отдать ребёнка в детсад

В режиме жесткой экономии: продукты питания в Польше стали самыми дорогими за последние два десятилетия, а электроэнергия за год подорожала на половину. Более трети поляков уже ограничили свои ежедневные расходы. Цены выросли, а запросы на хорошую жизнь остались. Но куда тяжелее приходится иммигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нередко на просторах интернета можно встретить и рассказы о буквально вытягивании денег, к примеру, за детский сад.
Начали искать сад на районе. Нашли платный. В ответ на попытки говорить по телефону по-английски единственный ответ был: po polsku. Показалось, воспитатели слишком не заинтересованы нас брать, чтобы дальше продолжать пробиваться. В итоге нашли билингвальный сад для старшего сына: 1 500 рублей вступительного платежа, 2 100 рублей месячный платеж. Второго сына отдали в ясли почти за 3 000 рублей. В дальнейшем сын не хотел туда ходить, стал странно себя вести, накидываться с кулаками на младшего (агрессии раньше не было). Я наблюдал: дети из его группы, которым было по 5 лет, над ним смеялись.
При этом в ответ качественного предоставления услуг не наблюдается.
«Не ждите, что там дворец хрустальный». Вот как в Польше относятся к русскоязычным – подробнее здесь.