«2100 рублей месячный платёж». Вот сколько стоит в Польше отдать ребёнка в детсад

В режиме жесткой экономии: продукты питания в Польше стали самыми дорогими за последние два десятилетия, а электроэнергия за год подорожала на половину. Более трети поляков уже ограничили свои ежедневные расходы. Цены выросли, а запросы на хорошую жизнь остались. Но куда тяжелее приходится иммигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нередко на просторах интернета можно встретить и рассказы о буквально вытягивании денег, к примеру, за детский сад.