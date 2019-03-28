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21 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества из-за аварии

28 марта 2019 08:14
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Новости Венесуэлы. Третий выходной подряд объявлен в Венесуэле из-за масштабного блэкаута. По меньшей мере 21 из 23 штатов страны остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества из-за аварии-1

Это последствия аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. ЧП произошло в понедельник 25 марта. Власти предполагают диверсию и уже задержали шесть подозреваемых по этому делу. Национальная энергослужба проводит восстановительные работы. Сколько времени потребуется на ликвидацию последствий ЧП – пока неизвестно.

21 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества из-за аварии-4

# Авария # Фотофакт

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