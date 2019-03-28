21 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества из-за аварии

Новости Венесуэлы. Третий выходной подряд объявлен в Венесуэле из-за масштабного блэкаута. По меньшей мере 21 из 23 штатов страны остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это последствия аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. ЧП произошло в понедельник 25 марта. Власти предполагают диверсию и уже задержали шесть подозреваемых по этому делу. Национальная энергослужба проводит восстановительные работы. Сколько времени потребуется на ликвидацию последствий ЧП – пока неизвестно.