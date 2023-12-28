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2024-й может стать ещё более жарким, чем 2023-й – Всемирная метеорологическая организация

28 декабря 2023 07:21
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Предстоящий год может обновить температурный рекорд 2023-го, который, по данным Всемирной метеорологической организации, станет самым жарким в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2024-й может стать ещё более жарким, чем 2023-й – Всемирная метеорологическая организация-1

По всей планете в этом году климатологи отметили большое количество волн жары и холода, проливных дождей и песчаных бурь, а данные о температуре и осадках превышали более ранние показатели. Климатологи прогнозируют, что, поскольку 2024-й является вторым годом природного феномена Эль-Ниньо, он, скорее всего, принесет еще более частые и мощные экстремальные погодные явления.

# Погода

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