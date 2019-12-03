200 тысяч филиппинцев покинули свои дома из-за тайфуна «Каммури»

Новости Филиппин. Тайфун «Каммури» обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Тайфун «Каммури» обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покинуть свои дома вынуждены свыше 200 тысяч человек. Стихия принесла с собой дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 240 километров в час. Уже затоплены несколько зданий.
В столице страны – Маниле – закрыты школы. Приостановлена также работа международного аэропорта: отменено свыше сотни рейсов. Синоптики дают неутешительные прогнозы: тайфун усилится до уровня урагана.