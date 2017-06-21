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200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за опасности наводнения

21 июня 2017 08:03
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Новости Японии. В Японию пришел сезон «дождей без конца». Из-за высокой вероятности разлива рек и наводнений из префектуры Сидзуока эвакуируются 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за опасности наводнения-1

Ливни вызваны проходящим атмосферным фронтом. В ряде районов прогнозируют выпадение до 400 миллиметров осадков в сутки.

# Наводнение

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