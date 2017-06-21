200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за опасности наводнения

Новости Японии. В Японию пришел сезон «дождей без конца». Из-за высокой вероятности разлива рек и наводнений из префектуры Сидзуока эвакуируются 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японию пришел сезон «дождей без конца». Из-за высокой вероятности разлива рек и наводнений из префектуры Сидзуока эвакуируются 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливни вызваны проходящим атмосферным фронтом. В ряде районов прогнозируют выпадение до 400 миллиметров осадков в сутки.