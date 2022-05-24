«200 рублей каждый визит». Вот какие цены в Польше на медицину
В режиме жесткой экономии: продукты питания в Польше стали самыми дорогими за последние два десятилетия, а электроэнергия за год подорожала на половину. Так, более трети поляков уже ограничили свои ежедневные расходы. Цены выросли, а запросы на хорошую жизнь остались. Но куда тяжелее приходится иммигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увы, осознание приходит после. Ровно в тот момент, когда появились трещины в розовых очках, а вскоре и вовсе изображение приобрело краски суровой реальности. Семью с двумя детьми Польша разочаровала, вернулись домой через полгода. Один из подводных камней – платная медицина, правда, медицина в кавычках. Картинка окончательно стала четкой.
Через какое-то время старший сын заболел бронхитом, пришлось идти к платному врачу, один прием – 200 рублей. У жены начались проблемы с глазами, они стали красными, постоянно болели. Она ходила по окулистам (200 рублей каждый визит), всего раз шесть – и почти всегда ей говорили капать увлажняющие капли. Вообще, с платной медициной в Польше гораздо хуже. Ты получаешь гораздо менее низкий уровень услуги за цену в четыре раза больше.
Что можно сказать и в целом. Хотя изначально польская сторона якобы была настроена гостеприимно. На деле оказалось все совсем не так. Не так, как обещали. В Польше и своих проблем хватает. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, индекс цен на продовольствие бьет исторические рекорды и продукты питания станут еще дороже.
Цена масла 6,49 злотых – конечно, все дорожает. Раньше можно было купить за 4,50. Цены растут.
Что же говорить тогда о ложных обещаниях для не своих граждан? И здесь сразу приходит на ум прекрасная фраза, которую, увы, в сегодняшних реалиях приходится вспоминать все чаще: зачастую люди начинают ценить, лишь когда потеряют.
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