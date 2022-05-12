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200 млрд евро и 5 лет. Вот чего стоит Евросоюзу отказ от российских нефти и газа

12 мая 2022 10:12
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200 миллиардов евро и 5 лет. Примерно столько обойдется Евросоюзу отказ от российских нефти и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 млрд евро и 5 лет. Вот чего стоит Евросоюзу отказ от российских нефти и газа-1

На данный момент Еврокомиссия уже разработала проект ускоренного энергетического перехода, который снижает зависимость от российского сырья. В документе упор делается на развитие возобновляемой энергетики и на снижение потребления. Тем временем «Газпром» сообщает о сокращении поставок российского газа в Европу через Украину. Поток снизился на 25 %. Так как Украина оставила только одну точку входа для транзита газа в Европу.

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# Международная политика # Фотофакт

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