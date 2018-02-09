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200 мигрантов освободили с цветочной фермы в Великобритании: людей использовали как рабов

09 февраля 2018 09:03
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Новости Великобритании. С цветочной фермы в английском графстве Корнуолл освободили 200 мигрантов, которых использовали в качестве рабов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них граждане Литвы, Румынии и Болгарии. Разоблачить злоумышленников удалось в ходе одной из проверок полицейских. Сотрудников правопорядка насторожили условия содержания работников на ферме. Сейчас все они доставлены в специальный центр, где их судьбой займутся благотворительные организации. Первым делом пострадавших отправили на медосмотр. По подозрению в использовании рабского труда задержаны трое мужчин.

# Фотофакт # Насилие

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