20 тысяч жителей Санта-Барбары эвакуированы из-за угрозы бурь и наводнений

Новости США. Угроза бурь и наводнений заставляет американцев из штата Калифорния вновь перебираться во временные убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эвакуация объявлена для 20 тысяч жителей округа Санта-Барбара.