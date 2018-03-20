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20 тысяч жителей Санта-Барбары эвакуированы из-за угрозы бурь и наводнений

20 марта 2018 12:23
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Новости США. Угроза бурь и наводнений заставляет американцев из штата Калифорния вновь перебираться во временные убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эвакуация объявлена для 20 тысяч жителей округа Санта-Барбара.

20 тысяч жителей Санта-Барбары эвакуированы из-за угрозы бурь и наводнений -1

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся здесь в течение нескольких суток.

Напомним, ранее округ серьезно пострадал от лесных пожаров и оползней.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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