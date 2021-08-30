20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу

Новости Перу. 20 человек погибли, более 50 пропали без вести после столкновения пассажирской лодки и баржи в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной крушения стал густой туман. Как рассказали выжившие, всего на лодке было более 80 человек, 20 из них дети.