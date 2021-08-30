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20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу

30 августа 2021 10:10
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Новости Перу. 20 человек погибли, более 50 пропали без вести после столкновения пассажирской лодки и баржи в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу-1

Причиной крушения стал густой туман. Как рассказали выжившие, всего на лодке было более 80 человек, 20 из них дети.

20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу-4

На месте сейчас работают военные моряки. Идет поисково-спасательная операция.

# Авария # Фотофакт

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