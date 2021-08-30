20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу

Новости Перу. 20 человек погибли, более 50 пропали без вести после столкновения пассажирской лодки и баржи в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. 20 человек погибли, более 50 пропали без вести после столкновения пассажирской лодки и баржи в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной крушения стал густой туман. Как рассказали выжившие, всего на лодке было более 80 человек, 20 из них дети.
На месте сейчас работают военные моряки. Идет поисково-спасательная операция.