2 тысячи японцев ночевали в аэропорту из-за разбушевавшегося тайфуна «Кроса»
Новости Японии. Почти 2 тысячи человек в Японии ночевали в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что из-за тайфуна «Кроса», который обрушился на страну накануне, свыше 250 рейсов отменили.
Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»
Люди спали в залах ожидания прямо на полу. Всем желающим администрация аэропорта бесплатно выдавала питьевую воду и спальные мешки.
На данный момент ситуация стабилизировалась. Воздушная гавань хоть и с небольшими изменениями, но работает в штатном режиме.
Напомним, в результате разгула стихии погиб один человек, ещё около 50 пострадали. Сейчас «Кроса» бушует в Приморье. Там из-за сильных дождей из берегов вышли реки. В 9 районах края нарушено движение транспорта.