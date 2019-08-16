2 тысячи японцев ночевали в аэропорту из-за разбушевавшегося тайфуна «Кроса»

Новости Японии. Почти 2 тысячи человек в Японии ночевали в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что из-за тайфуна «Кроса», который обрушился на страну накануне, свыше 250 рейсов отменили.

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»

Люди спали в залах ожидания прямо на полу. Всем желающим администрация аэропорта бесплатно выдавала питьевую воду и спальные мешки.