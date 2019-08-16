Прямой эфир

2 тысячи японцев ночевали в аэропорту из-за разбушевавшегося тайфуна «Кроса»

16 августа 2019 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Почти 2 тысячи человек в Японии ночевали в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что из-за тайфуна «Кроса», который обрушился на страну накануне, свыше 250 рейсов отменили.

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»

Люди спали в залах ожидания прямо на полу. Всем желающим администрация аэропорта бесплатно выдавала питьевую воду и спальные мешки.

2 тысячи японцев ночевали в аэропорту из-за разбушевавшегося тайфуна «Кроса» -1

На данный момент ситуация стабилизировалась. Воздушная гавань хоть и с небольшими изменениями, но работает в штатном режиме.

2 тысячи японцев ночевали в аэропорту из-за разбушевавшегося тайфуна «Кроса» -4

Напомним, в результате разгула стихии погиб один человек, ещё около 50 пострадали. Сейчас «Кроса» бушует в Приморье. Там из-за сильных дождей из берегов вышли реки. В 9 районах края нарушено движение транспорта.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Индонезии запросил у парламента официально перенести столицу
16 августа 2019 13:17

Президент Индонезии запросил у парламента официально перенести столицу

Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США
16 августа 2019 12:44

Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США

В России самолёт вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло
16 августа 2019 12:09

В России самолёт вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло