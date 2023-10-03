2 разведывательных самолёта НАТО прибыли в Литву

НАТО расширяет военное присутствие в странах Балтии. В Литву прибыли 2 самолета-разведчика Альянса. Они разместились на авиабазе Шауляй и будут выполнять военные задачи в течение нескольких недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил командующий литовскими ВВС, они помогут получить оперативную информацию о деятельности восточных соседей. Самолеты могут вести разведку воздушного пространства, выполнять функции командования, управления и связи, а также способны обнаруживать ракеты, военную активность, координаты различных систем на расстоянии до 400 километров. Вместе с самолетами в Шяуляй прибыл контингент из 150 военнослужащих из 16 стран.