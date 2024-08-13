2 человека погибли. ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске

Число пострадавших от удара ВСУ по рейсовому автобусу в Лисичанске выросло до двух, один из раненых умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Человек получил сквозное проникающее ранение в сердце, врачи не смогли его спасти. Об этом пишетРИА Новости.

Об обстреле средства с мирными гражданами сообщил ранее глава региона Леонид Пасечник. Вражеская сторона нанесла удар с помощью кассетных боеприпасов, снаряды упали рядом c автобусом.

Ранения получили более 30 человек, 18 из них в тяжелом состоянии, в том числе и 12-летний ребенок. Лисичанск регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.