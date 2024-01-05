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2 человека погибли и 8 ранены в результате ДТП с участием грузовика и 2 автобусов в Турции

05 января 2024 14:41
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Два человека погибли, восемь получили ранения в крупном ДТП на востоке Турции. Здесь автобус столкнулся с грузовиком. Когда пассажиры пытались покинуть салон в него на полной скорости врезался еще один автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли и 8 ранены в результате ДТП с участием грузовика и 2 автобусов в Турции-1

От удара транспортное средство вынесло с дороги в поле. На место происшествия были направлены команды спасателей, медиков и полиции. Всех пострадавших направили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Причиной аварии стала скользкая дорога и туман.

# ДТП

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