192 украинца проходят военную подготовку в Испании

НАТО продолжает создавать тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Теперь там обучают и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании был создан учебно-координационный центр. Сейчас там находятся 192 украинца, в том числе четыре женщины. Все они проходят базовую военную подготовку. По словам инструктора испанской пехотной академии, возраст добровольцев варьируется от 19 до 40 лет. Причем до прибытия на базу умели стрелять только двое.