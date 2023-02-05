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192 украинца проходят военную подготовку в Испании

05 февраля 2023 07:53
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НАТО продолжает создавать тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Теперь там обучают и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

192 украинца проходят военную подготовку в Испании-1

В Испании был создан учебно-координационный центр. Сейчас там находятся 192 украинца, в том числе четыре женщины. Все они проходят базовую военную подготовку. По словам инструктора испанской пехотной академии, возраст добровольцев варьируется от 19 до 40 лет. Причем до прибытия на базу умели стрелять только двое.

192 украинца проходят военную подготовку в Испании-4

Отметим, подобные тренировочные лагеря создаются во многих странах-участницах Североатлантического альянса. На эти цели было выделено более ста миллионов евро. И лишь Венгрия и Австрия заявили, что не будут участвовать в подобных мероприятиях.

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# Вооруженные силы # Фотофакт

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