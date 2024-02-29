17 человек погибли в крупном ДТП в Гондурасе

17 человек погибли, еще 14 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гондурасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на горной дороге ранним утром. В спасательной операции, кроме пожарных, были задействованы и армейские подразделения. По предварительной версии, виновником происшествия стал водитель одного из автобусов, который пытался передать управление своему помощнику и потерял контроль над дорогой. По словам полицейских, участок шоссе, на котором произошла трагедия, очень сложный, там много поворотов и плохая видимость из-за растущих рядом деревьев.