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16 видов на сумму почти 700 млн евро. Эстония вместе с Латвией закупит военную технику

08 февраля 2022 15:36
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Новости Эстонии. В Эстонии сообщили о совместной с Латвией закупке военной техники. 16 видов на сумму почти 700 миллионов евро. Для Эстонии это приобретение станет крупнейшим в истории. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 видов на сумму почти 700 млн евро. Эстония вместе с Латвией закупит военную технику-1

Закупка будет проведена в два этапа. Приобретенная техника будет как новой, так и бывшей в употреблении. По мнению эстонской стороны, такая сделка обеспечит им более выгодные позиции на переговорах.

# Международная политика # Фотофакт

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