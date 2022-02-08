16 видов на сумму почти 700 млн евро. Эстония вместе с Латвией закупит военную технику

Новости Эстонии. В Эстонии сообщили о совместной с Латвией закупке военной техники. 16 видов на сумму почти 700 миллионов евро. Для Эстонии это приобретение станет крупнейшим в истории. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. В Эстонии сообщили о совместной с Латвией закупке военной техники. 16 видов на сумму почти 700 миллионов евро. Для Эстонии это приобретение станет крупнейшим в истории. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закупка будет проведена в два этапа. Приобретенная техника будет как новой, так и бывшей в употреблении. По мнению эстонской стороны, такая сделка обеспечит им более выгодные позиции на переговорах.