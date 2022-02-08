16 видов на сумму почти 700 млн евро. Эстония вместе с Латвией закупит военную технику

Новости Эстонии. В Эстонии сообщили о совместной с Латвией закупке военной техники. 16 видов на сумму почти 700 миллионов евро. Для Эстонии это приобретение станет крупнейшим в истории. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.