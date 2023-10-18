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16 государств ЕС участвуют в военных учениях под руководством НАТО

18 октября 2023 11:34
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В Испании начались первые в истории Евросоюза совместные полевые учения. В них принимают участие около трех тысяч военнослужащих из 16 государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 государств ЕС участвуют в военных учениях под руководством НАТО-1

Более 30 подразделений морских, воздушных, сухопутных сил. Целью учений, которые проходят под руководством НАТО, является повышение оперативной совместимости армий стран Евросоюза и их готовности оперативно реагировать на многочисленные кризисы за его пределами. Маневры среди прочего будут включать отработку высадки десанта на морское побережье.

# Военные учения # Фотофакт

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