16 государств ЕС участвуют в военных учениях под руководством НАТО

В Испании начались первые в истории Евросоюза совместные полевые учения. В них принимают участие около трех тысяч военнослужащих из 16 государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 подразделений морских, воздушных, сухопутных сил. Целью учений, которые проходят под руководством НАТО, является повышение оперативной совместимости армий стран Евросоюза и их готовности оперативно реагировать на многочисленные кризисы за его пределами. Маневры среди прочего будут включать отработку высадки десанта на морское побережье.