1500 человек эвакуированы в Лондоне из-за утечки газа: источник опасности пока не обнаружен

Новости Великобритании. В центральном районе британской столицы Вестминстер из гостиницы и ночного клуба эвакуированы около 1500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала утечка газа. Высокий уровень газа в атмосфере установили пожарные бригады. Кроме того, в качестве меры предосторожности закрыта ближайшая железнодорожная станция и некоторые офисы коммерческих организаций. Источник опасности пока не обнаружен. На месте работают специалисты.