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1500 человек эвакуированы в Лондоне из-за утечки газа: источник опасности пока не обнаружен

23 января 2018 09:19
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Новости Великобритании. В центральном районе британской столицы Вестминстер из гостиницы и ночного клуба эвакуированы около 1500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1500 человек эвакуированы в Лондоне из-за утечки газа: источник опасности пока не обнаружен-1

Причиной стала утечка газа. Высокий уровень газа в атмосфере установили пожарные бригады. Кроме того, в качестве меры предосторожности закрыта ближайшая железнодорожная станция и некоторые офисы коммерческих организаций. Источник опасности пока не обнаружен. На месте работают специалисты.

# Взрыв газа # Фотофакт

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