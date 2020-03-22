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15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии

22 марта 2020 12:43
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Новости Беларуси. Сразу два мощных землетрясения произошли в Хорватии. Подземные толчки были зафиксированы в 6 и 7 километрах от столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии-1

Магнитуда сильнейшего из них составила 5,3. В результате природного катаклизма погиб 15-летний ребенок. Медики обнаружили его под обломками обрушившегося здания. Есть информация о пострадавших, однако их точное число пока не называется.

15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии-4

В Загребе оказались повреждены многие здания, некоторые частично обрушились. В пострадавшие районы направлены бригады медиков и спасателей.

15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии-7

# Землетрясение # Фотофакт

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