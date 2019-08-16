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15 человек пострадали и 4 погибли при взрыве в мечети Пакистана

16 августа 2019 14:10
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Новости Пакистана. На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети: на данный момент известно о 4 погибших и 15 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 человек пострадали и 4 погибли при взрыве в мечети Пакистана-1

По предварительным данным, бомбу в храме заранее заложил один из посетителей.

Район происшествия оцепили. Пострадавших доставили в больницу. Пока ни одна из экстремистских группировок, действующих на территории Пакистана, не взяла на себя ответственность за случившееся.

15 человек пострадали и 4 погибли при взрыве в мечети Пакистана-4

# Взрыв # Фотофакт

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