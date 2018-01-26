15 человек погибли в Бишкеке из-за холода: МЧС советует не выходить из дома

Новости Кыргызстана. Жертвами аномальных морозов в Бишкеке стали 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители круглосуточно патрулируют улицы и помогают замерзшим гражданам. Их отвозят в социальные приюты, где люди могут согреться.

По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни столбики температуры воздуха в Кыргызстане опустятся до -45ºС. В связи с суровыми погодными условиями школьников отправили на внеплановые каникулы. Сотрудники МЧС советуют не покидать дома без необходимости.