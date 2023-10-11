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14 тысяч человек эвакуированы на юге Мьянмы

11 октября 2023 08:11
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Новости Мьянмы. 14 тысяч человек эвакуированы на юге Мьянмы из-за масштабных наводнений, вызванных проливными дождями. В некоторых районах они не прекращались более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 тысяч человек эвакуированы на юге Мьянмы-1

Там выпало более 200 миллиметров осадков, что стало рекордом почти за 60 лет. Нарушено движение автомобилей и поездов. Разрушены жилые дома. Местных жителей переселяют во временные лагеря, школы и даже монастыри. Власти пытаются организовать доставку помощи в пострадавшие от стихии регионы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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