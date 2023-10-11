Новости Мьянмы. 14 тысяч человек эвакуированы на юге Мьянмы из-за масштабных наводнений, вызванных проливными дождями. В некоторых районах они не прекращались более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там выпало более 200 миллиметров осадков, что стало рекордом почти за 60 лет. Нарушено движение автомобилей и поездов. Разрушены жилые дома. Местных жителей переселяют во временные лагеря, школы и даже монастыри. Власти пытаются организовать доставку помощи в пострадавшие от стихии регионы.