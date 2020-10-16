13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии

Новости США. 13 человек пострадали в результате мощного взрыва на катере во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на пирсе в городе Форт-Лодердейл. На борту находились более 20 пассажиров, когда раздался сильный хлопок. После этого лодка загорелась.