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13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии

16 октября 2020 12:53
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Новости США. 13 человек пострадали в результате мощного взрыва на катере во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии-1

ЧП произошло на пирсе в городе Форт-Лодердейл. На борту находились более 20 пассажиров, когда раздался сильный хлопок. После этого лодка загорелась.

13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии-4

Семерых пострадавших госпитализировали. Некоторые – в критическом состоянии. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

13 человек пострадали из-за взрыва на катере во Флориде. Некоторые из них в критическом состоянии-7

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на судне. Теперь специалистам предстоит выяснить причины случившегося.

# Взрыв # Фотофакт

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