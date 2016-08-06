13 человек погибли во французском баре из-за свечей на торте, которые спровоцировали пожар

Новости Франции. 13 человек погибли во французском баре из-за свечей на торте. Они спровоцировали пожар, который охватил помещение за считанные минуты. Еще шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Жертвами стали молодые люди в возрасте до 25 лет. Они отмечали День рождения товарища на цокольном этаже заведения. И когда парень внес в помещение торт с зажженными свечами, он споткнулся. Моментально вспыхнул синтетический ковер, а после и потолок, отделанный пластиком. Выбежать из бара никто не успел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.