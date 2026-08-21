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13 человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Японии

21 августа 2026 06:16
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В Японии из‑за рекордных дождей произошли наводнения – погибли как минимум 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Японии-2

Один числится пропавшим без вести. Непогода затронула восток страны. В одной из префектур пострадали около 70 домов (три – полностью разрушены), эвакуированы более 100 человек. Из‑за повреждения водопровода многие остались без питьевой воды. Власти расчищают дороги от более чем двух тысяч затопленных автомобилей.

# Япония

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