13 человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Японии

В Японии из‑за рекордных дождей произошли наводнения – погибли как минимум 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один числится пропавшим без вести. Непогода затронула восток страны. В одной из префектур пострадали около 70 домов (три – полностью разрушены), эвакуированы более 100 человек. Из‑за повреждения водопровода многие остались без питьевой воды. Власти расчищают дороги от более чем двух тысяч затопленных автомобилей.