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125 дронов ВСУ сбито над семью регионами РФ за ночь

29 сентября 2024 08:18
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125 украинских дронов перехвачены на территорией РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что ночью с 28 на 29 сентября силами ПВО РФ ликвидированы по 17 беспилотников над территорией Белгородской, Воронежской областей. Еще 18 дронов уничтожены в небе над Ростовской областью, 3 БЛА – над Азовским морем, в районе Брянской и Курской областей – по 1, а также 3 дрона – над Краснодарским краем. Массированная атака украинских БПЛА наблюдалась в районе Волгоградской области, там осуществлен перехват и ликвидация 67 беспилотных летательных аппаратов.

# Международная политика

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