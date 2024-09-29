125 дронов ВСУ сбито над семью регионами РФ за ночь

125 украинских дронов перехвачены на территорией РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
125 украинских дронов перехвачены на территорией РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
В ведомстве сообщили, что ночью с 28 на 29 сентября силами ПВО РФ ликвидированы по 17 беспилотников над территорией Белгородской, Воронежской областей. Еще 18 дронов уничтожены в небе над Ростовской областью, 3 БЛА – над Азовским морем, в районе Брянской и Курской областей – по 1, а также 3 дрона – над Краснодарским краем. Массированная атака украинских БПЛА наблюдалась в районе Волгоградской области, там осуществлен перехват и ликвидация 67 беспилотных летательных аппаратов.