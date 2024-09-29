125 дронов ВСУ сбито над семью регионами РФ за ночь

В ведомстве сообщили, что ночью с 28 на 29 сентября силами ПВО РФ ликвидированы по 17 беспилотников над территорией Белгородской, Воронежской областей. Еще 18 дронов уничтожены в небе над Ростовской областью, 3 БЛА – над Азовским морем, в районе Брянской и Курской областей – по 1, а также 3 дрона – над Краснодарским краем. Массированная атака украинских БПЛА наблюдалась в районе Волгоградской области, там осуществлен перехват и ликвидация 67 беспилотных летательных аппаратов.