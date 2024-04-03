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12 польских активистов забаррикадировались в здании Министерства сельского хозяйства

03 апреля 2024 19:08
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На финансовую помощь от своих властей рассчитывают польские фермеры. Завтра, 4 апреля, страну накроет очередная волна забастовок. Однако некоторые аграрии начали протестовать уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 польских активистов забаррикадировались в здании Министерства сельского хозяйства-1

12 активистов забаррикадировались в здании Министерства сельского хозяйства. Они требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском. Держать блокаду демонстранты намерены двое суток и ожидают, что к ним присоединятся еще люди. Участники стачки недовольны тем, что государство так и не выполнило обещания, данные в марте. Транзит ряда категорий украинской сельхозпродукции по-прежнему продолжается. Кроме того, местные аграрии требуют усилить поддержку животноводства и выступают против «Зеленого курса» ЕС. Завтра эти требования должны прозвучать с улиц десятка городов Польши.

# Акции протеста # Новости Польши

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