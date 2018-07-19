12 погибших и 28 пострадавших: в Египте грузовик с цементом врезался в кафе

Новости Египта. В Египте грузовик с цементом врезался в кафе: 12 человек погибли, 28 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие госпитализированы.

Известно, что в аварии виноват водитель – он не справился с управлением. Полиция занимается расследованием происшествия.

Отметим, аварии на трассах Египта ежегодно уносят жизни до 8 тысяч человек. Основными причинами ДТП являются техническая изношенность автопарка, несоблюдение правил дорожного движения, а также плохое состояние провинциальных дорог.