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12 погибших и 28 пострадавших: в Египте грузовик с цементом врезался в кафе

19 июля 2018 13:45
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Новости Египта. В Египте грузовик с цементом врезался в кафе: 12 человек погибли, 28 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие госпитализированы.

12 погибших и 28 пострадавших: в Египте грузовик с цементом врезался в кафе-1

Известно, что в аварии виноват водитель – он не справился с управлением. Полиция занимается расследованием происшествия.

Отметим, аварии на трассах Египта ежегодно уносят жизни до 8 тысяч человек. Основными причинами ДТП являются техническая изношенность автопарка, несоблюдение правил дорожного движения, а также плохое состояние провинциальных дорог.

# Авария # Фотофакт

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