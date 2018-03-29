12 человек погибли в Пакистане из-за обрушения крыши на складе

Новости Пакистана. В пакистанском городе Суккур в результате обрушения крыши на складе погибли 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструкция рухнула на людей из-за взрыва газа. Дело в том, что в помещении находилась нелегально установленная сушильная камера. Утечка из нее химического вещества и спровоцировала ЧП.

Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние нескольких из них вызывает опасения медиков. Владелец и управляющий склада скрылись. Ведутся их поиски.