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12 человек погибли в Пакистане из-за обрушения крыши на складе

29 марта 2018 08:48
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Новости Пакистана. В пакистанском городе Суккур в результате обрушения крыши на складе погибли 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек погибли в Пакистане из-за обрушения крыши на складе-1

Конструкция рухнула на людей из-за взрыва газа. Дело в том, что в помещении находилась нелегально установленная сушильная камера. Утечка из нее химического вещества и спровоцировала ЧП.

Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние нескольких из них вызывает опасения медиков. Владелец и управляющий склада скрылись. Ведутся их поиски.

# Фотофакт # Обрушение дома

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