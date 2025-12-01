11% жителей Латвии не могут покрыть основные расходы – опрос

Еще около 40 % в течение года хотя бы раз сталкивались с отсутствием средств. А почти каждый десятый житель подобную ситуацию переживает раз в два месяца. Еще 45 % респондентов признались, что использовали все свои накопления и уже не смогут справиться с непредвиденными расходами. 12 % опрошенных вынуждены тщательно планировать свой бюджет. Фактором роста расходов населения стало поднятие цен на продукты питания и услуги.