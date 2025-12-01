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11% жителей Латвии не могут покрыть основные расходы – опрос

01 декабря 2025 13:43
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Жители Латвии все чаще не в силах покрывать основные расходы. Согласно последним соцопросам, таких в стране 11 % граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

11% жителей Латвии не могут покрыть основные расходы – опрос-2

Еще около 40 % в течение года хотя бы раз сталкивались с отсутствием средств. А почти каждый десятый житель подобную ситуацию переживает раз в два месяца. Еще 45 % респондентов признались, что использовали все свои накопления и уже не смогут справиться с непредвиденными расходами. 12 % опрошенных  вынуждены тщательно планировать свой бюджет. Фактором роста расходов населения стало поднятие цен на продукты питания и услуги.

# Латвия # Опрос # Социологический опрос

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