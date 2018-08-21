11 туристов погибли из-за паводка на юге Италии, еще 3 пропали без вести

Новости Италии. Мощный паводок на юге Италии унес жизни 11 человек. Жертвами большой воды стали туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ливня в ущелье Раганелло резко поднялся уровень воды. Прибывших сюда на экскурсию путешественников смыло бурным потоком.

Свыше 20 человек удалось спасти. Они получили различные травмы и находятся в больнице. Не менее трех человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.