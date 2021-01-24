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11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике

24 января 2021 12:07
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Новости Китая. На золотом руднике в китайской провинции Шаньдун спустя две недели поисково-спасательных работ подняли на поверхность 11 шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике-1

По предварительной информации, среди них есть как минимум один пострадавший.

11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике-4

Напоминаем: в результате взрыва шахты под землей оказались 22 горняка. 10 числятся пропавшими без вести, один шахтер погиб.

11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике-7

Несколько дней назад с группой выживших удалось установить связь: им передали еду, лекарства, бумагу и карандаши. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. На разбор всех завалов и поиски остальных горняков может уйти несколько недель.

# Взрыв # Фотофакт

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