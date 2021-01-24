11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике

Новости Китая. На золотом руднике в китайской провинции Шаньдун спустя две недели поисково-спасательных работ подняли на поверхность 11 шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. На золотом руднике в китайской провинции Шаньдун спустя две недели поисково-спасательных работ подняли на поверхность 11 шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, среди них есть как минимум один пострадавший.
Напоминаем: в результате взрыва шахты под землей оказались 22 горняка. 10 числятся пропавшими без вести, один шахтер погиб.
Несколько дней назад с группой выживших удалось установить связь: им передали еду, лекарства, бумагу и карандаши. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. На разбор всех завалов и поиски остальных горняков может уйти несколько недель.