11 шахтёров спасли спустя две недели после взрыва на китайском золотом руднике

Новости Китая. На золотом руднике в китайской провинции Шаньдун спустя две недели поисково-спасательных работ подняли на поверхность 11 шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, среди них есть как минимум один пострадавший.

Напоминаем: в результате взрыва шахты под землей оказались 22 горняка. 10 числятся пропавшими без вести, один шахтер погиб.