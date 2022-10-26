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11 детей погибли при пожаре в школе для слепых в Уганде

26 октября 2022 09:27
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Новости Уганды. 11 детей погибли при пожаре в школе-интернате для слепых в Уганде. Количество жертв может вырасти, так как шесть учеников находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 детей погибли при пожаре в школе для слепых в Уганде-1

Огонь вспыхнул ночью, когда все спали. Полиция сейчас выясняет, что стало причиной трагедии. Стоит отметить, что смертельные пожары довольно часто вспыхивают в школах Уганды. Самой частой их причиной оказывается очень плохое состояние электропроводки, хотя власти говорят, что некоторые из них были устроены преднамеренно.

# Пожар # Фотофакт

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