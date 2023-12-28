11 человек погибли, 59 пострадали в результате крупного ДТП в Турции

Крупное ДТП в Турции. 11 человек погибли, 59 пострадали. Авария произошла на автомагистрали «Северный Мрамор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе столкнулись семь транспортных средств. Пострадавшие доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. За жизнь пассажиров борются врачи восьми медучреждений района. По словам губернатора, все погибшие и пострадавшие являются гражданами республики. Участок дороги, где произошло ДТП, временно перекрыт. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.