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11 человек погибли, 59 пострадали в результате крупного ДТП в Турции

28 декабря 2023 11:43
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Крупное ДТП в Турции. 11 человек погибли, 59 пострадали. Авария произошла на автомагистрали «Северный Мрамор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 человек погибли, 59 пострадали в результате крупного ДТП в Турции-1

На трассе столкнулись семь транспортных средств. Пострадавшие доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. За жизнь пассажиров борются врачи восьми медучреждений района. По словам губернатора, все погибшие и пострадавшие являются гражданами республики. Участок дороги, где произошло ДТП, временно перекрыт. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

# ДТП

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