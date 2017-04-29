100 дней Дональда Трампа: многие инициативы президента США до сих пор находятся в подвешенном состоянии

Новости США. 100 дней у власти Дональда Трампа. За это время глава Белого дома успел выполнить небольшую часть своих предвыборных обещаний. Многие его инициативы – в подвешенном состоянии. Для их реализации нужно согласие парламента и судейского корпуса. Однако заручиться поддержкой других ветвей власти Трампу непросто.

Уж слишком противоречивы многие его решения. Так, конгресс отказался отменить проведённую прежней администрацией реформу здравоохранения.