100 дней Дональда Трампа: многие инициативы президента США до сих пор находятся в подвешенном состоянии
Новости США. 100 дней у власти Дональда Трампа. За это время глава Белого дома успел выполнить небольшую часть своих предвыборных обещаний. Многие его инициативы – в подвешенном состоянии.
Для их реализации нужно согласие парламента и судейского корпуса.
Однако заручиться поддержкой других ветвей власти Трампу непросто.
Уж слишком противоречивы многие его решения. Так, конгресс отказался отменить проведённую прежней администрацией реформу здравоохранения.
Суды заблокировали его миграционные указы.
За 100 дней Трамп успел развязать новую военную операцию на Ближнем Востоке. Отдал распоряжение о нанесении авиаудара по Сирии. И начал жесткую политику давления на Иран и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.