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10 тысяч человек в костюмах маршировали по центру Мюнхена. Как прошёл традиционный Октоберфест

19 сентября 2023 09:22
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Новости Германии. В Германии прошел Октоберфест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым ярким его событием стал традиционный парад костюмов. На улицы Мюнхена вышли сотни жителей. Местные продемонстрировали лучшие костюмы. У мужчин это ледерхозен, или кожаные брюки, и, как правило, клетчатая рубашка.

10 тысяч человек в костюмах маршировали по центру Мюнхена. Как прошёл традиционный Октоберфест-1

Неотъемлемы атрибуты – высокие шерстяные носки и шляпа с пером. Женщины носят платья с корсетом. Наряд дополняет шнуровка и фартук.

10 тысяч человек в костюмах маршировали по центру Мюнхена. Как прошёл традиционный Октоберфест-4

Майкл Костер, зритель:
Это что-то особенное видеть всех в традиционной одежде, марширующих в оркестре и на лошадях. Это просто что-то действительно уникальное.

10 тысяч человек в костюмах маршировали по центру Мюнхена. Как прошёл традиционный Октоберфест-7

Октоберфест берет свое начало от скачек, которые состоялись в 1810 году в честь свадьбы баварского наследного принца, а сам парад состоялся впервые в 1835-м. Сегодня участниками праздника становятся не только местные жители, но и гости страны.

10 тысяч человек в костюмах маршировали по центру Мюнхена. Как прошёл традиционный Октоберфест-10

Это туристы из Австрии, Италии, Швейцарии, Сербии, Хорватии. Всего почти 10 тысяч человек, которые маршируют по центру Мюнхена. Пройти им предстоит ни много ни мало 7 километров.

# Фестиваль # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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