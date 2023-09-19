10 тысяч человек в костюмах маршировали по центру Мюнхена. Как прошёл традиционный Октоберфест

Новости Германии. В Германии прошел Октоберфест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым ярким его событием стал традиционный парад костюмов. На улицы Мюнхена вышли сотни жителей. Местные продемонстрировали лучшие костюмы. У мужчин это ледерхозен, или кожаные брюки, и, как правило, клетчатая рубашка.

Неотъемлемы атрибуты – высокие шерстяные носки и шляпа с пером. Женщины носят платья с корсетом. Наряд дополняет шнуровка и фартук.

Майкл Костер, зритель:

Это что-то особенное – видеть всех в традиционной одежде, марширующих в оркестре и на лошадях. Это просто что-то действительно уникальное.

Октоберфест берет свое начало от скачек, которые состоялись в 1810 году в честь свадьбы баварского наследного принца, а сам парад состоялся впервые в 1835-м. Сегодня участниками праздника становятся не только местные жители, но и гости страны.