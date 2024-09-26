1 дирхам в год. Дуров рассказал о своей зарплате на допросе во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в год зарабатывает только один дирхам (около 0,87 BYN). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Le Monde.

Дуров, который известен своим аскетическим стилем жизни, сообщил об этом во время задержания во Франции в августе. Он выступает за жизнь без кофе, спиртного, мяса, молока и лекарств, а также принимает ледяные ванны и медитирует в пустыне.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, что стало поводом для общественной критики. Его обвиняют в десяти преступлениях, и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

28 августа он был отпущен под залог в размере пяти миллионов евро с обязанностью являться в полицию дважды в неделю и запретом на выезд из Франции.