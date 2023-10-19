Заповедная долина в 19 тыс. га. Рассказываем об уникальном Споровском заказнике

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пришло время поставить жизнь на паузу и отправиться на болото. Да-да, вы не ослышались. Экологический туризм за последнюю десятилетку расцвел в Беларуси. Оно и понятно, ведь именно здесь можно вдохнуть природу полной грудью. А нас уже заждалась хозяйка Споровского заказника – вертлявая камышевка. К ней и отправляемся. Зеленый микрокосмос. Эликсир гармонии. Споровский заказник – заповедная долина в 19 тысяч гектаров. Он объединяет 4 района: Березовский, Ивацевичский, Ивановский, Дрогичинский. Здесь четыре уникальных ландшафта: заливные пойменные луга, река Ясельда, сосновая дюна, низинное осоковое болото. В Европе его почти осушили, а на Полесье сохранили. Минеральные острова стали колыбелью для многих краснокнижников. Драгоценность. Неспроста заказник получил международный статус охраны Рамсарского угодья.

Алена Ополько, специалист по туризму:

Мы перестали косить, болото стало зарастать. Мы должны косить, как косили наши деды, прадеды. Наше болото низинное, питается снизу грунтовыми водами. Здесь шикарное разнообразие, 600 видов сосудистых растений. Оно всегда разное, в марте зацветает калужница болотная. А дальше оно желтое, потом добавляются белые цветки, бордовый. Если весной во время разлива все было в воде, это Геродотово море. Тропа плавает, она у нас на двух полипропиленовых трубах, мы можем с комфортом пройтись. Весь маршрут – полтора километра, бинокли, вышки, аудиоаппаратура, информационные стенды. Все включено, чтобы познать природу. Кстати, изначально заказник объявили из-за Венериного башмачка – дикой орхидеи. Коллекция флоры впечатлит. Алена Ополько:

Вы можете увидеть стрекозы заказника «Споровский». Это самое древнее насекомое, которое появилось задолго до динозавра. До 20 видов находят ученые новых видов стрекоз. А как она появляется на свет, 2 года под водой, 18 раз она полиняет, разорвется хитиновая оболочка, оттуда появится стрекоза. Под воздействием солнышка разукрашивается, крылышки дорастают, затвердевают и превращается в красавицу или красавца.

Аромакапсула. Здесь нет клюквы, зато манит разнотравье: белорусский женьшень – сабельник, окопник, аир, болотная мята. Берите корзинку для чая и аптечки. И не забудьте про фотоохоту. В объективе сплошные приключения. Вас ожидает встреча с лосями, кабанами, косулями, бобрами, ласками, ондатрами и другими. Пушистая компания не оставит без улетных кадров. Алена Ополько:

Есть обыкновенная бурозубка, маленькая, похожая на мышку. Она до основания выедает гнездо. Обмен веществ такой, что каждые 20 минут ей нужно кушать. Иногда умирает, не добежала она, чтобы подзарядиться. Концерт в студию. Тростниковые джунгли, насыщенные насекомыми, – люкс для пернатых. Здесь гнездится более 130 видов. Среди них самая редкая певчая птица Европы – вертлявая камышевка. Она стала символом заказника. Из-за сокращения низинных болот и засухи увидеть пташку из семейства воробьиных можно лишь в четырех странах. Она занесена в международную Красную книгу. А на станции кольцевания можно познакомиться поближе. Интересно, что кормит птенцов только самка. У самцов другая миссия – они активно меняют места пения, приспосабливаясь к выживанию.

Давайте мы продемонстриуем нашу самую любимую птичку – вертлявую камышевку. Для нее станция создавалась. И получилось, что больше всего мы ловим камышевку-барсучка. Она перелетает Сахару одним скачком. Поднялась где-то в Марокко и опустилась в Чаде. Алена Ополько:

У птенчика инстинкт, как только мама покормила, птенчику нужно стать на краешек гнезда. Взмахнуть крылышками, внизу лежит такая капсулка. Эту капсулку мама тут же вынесет, запаха не должно никакого быть, вот так вот она оберегает своих птенчиков. Орнитологи из Академии наук отлавливают птиц при помощи сетей, фиксируют размер, вес и кольцуют, чтобы узнать пути миграции, расстояние и скорость перелетов, места зимовок, гнездований, возраст и многое другое. Кольцо, по сути, паспорт с уникальным номером и гражданством.

Дмитрий Журавлев, орнитолог, научный сотрудник сектора мониторинга и кадастра животного мира НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Это зарянка. Одна из самых массовых птиц на нашей станции. Второе название – это малиновка. В последнее время одеваются цветные кольца. Вот у вас кольцо на аиста, синий – вертлявая камышевка, цвет означает страну. Можно зайти на базу общей системы кольцевания по Европе. –Как они перелетают такие огромные расстояния? Дмитрий Журавлев:

Это заложен такой биологический механизм, они набирают жир. Они знают места, где можно дозаправиться. Важно такие места охранять. И компас у них, наверное, встроен внутрь, поэтому они ориентируются лучше любого пилота.

Не проспите такой шанс. Приезжайте утром. Специалисты расскажут немало любопытного и дадут возможность выпустить птенчиков в живую природу. Нам посчастливилось увидеть самую маленькую птичку Беларуси – королька желтоголового, певчего дрозда и др. Если вы хотите насладиться хором, приезжайте весной во время свадеб. Самый насыщенный период с июля по сентябрь. В октябре-ноябре – совиный сезон. Без полета не останетесь. Восторг. Дмитрий Журавлев:

Это полевой воробей. Они в основном деревенские жители. Экшн заказника – две паромные переправы, которые соединяют берега Ясельды. Совладать с речной маршруткой не составит труда. Отличный тренажер и позитивная батарейка. А виды – просто фантастика. По выходным негде яблоку упасть. Туристы выстраиваются в очередь и не только.

Анастасия Макеева:

Прямо по курсу молодожены, это еще одно доказательство, что Споровский заказник пользуется спросом. Программа в заказнике яркая. Студия настольных спортивных игр, веревочный городок, байдарки, козья ферма по соседству. Главный праздник – чемпионат по ручному сенокошению «Споровские сенокосы». Традиции берегут и прославляют. Для счастья нужно заранее записаться и вбить в навигатор деревню Высокое Березовского района. Освежать мысли и перезагружаться полезно.

Алена Ополько:

Для меня показатель, когда люди возвращаются. Так называемые птенчики вернулись. Надышаться, насладиться, что-то отпустить, задуматься, побыть в моменте. Болотная терапия.

Нам понравилось наблюдать за животными, искать их там, переплывать, было интересно.