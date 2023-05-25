За доспехи можно было купить целую деревню. Вот в какой музей стоит отправиться тем, кто интересуется оружием

Пташка Западной Двины. Город-патриарх. Родина Евфросинии Полоцкой и Франциска Скорины. Самый древний город Беларуси. Место силы. Полоцк, как мудрый философ, наполнит выходные новым смыслом... Мчим на коне в позднее Средневековье. Эпоху доблестных рыцарей и отважных поступков. Когда звенели мечами, защищали границы и завоевывали дамские сердца. Пламенная сага, где каждый почувствует себя героем.

Алекандр Лукашов, директор Музея средневекового рыцарства в Полоцке:

Мы находимся в старом городе. Верхняя часть этого здания – конец XVIII века. Вот эту кладку клал каменщик примерно 500 лет тому назад. Мы ее так и оставили. Атмосфера таинственного замка. Живой XIV век. Музей средневекового рыцарства – экшен из глубины веков. 13 лет назад Александр Лукашов решил восстановить справедливость и достать из истории великого воина – Андрея Полоцкого. Старший сын Ольгерда, последний полоцкий князь. Благодаря ему город расцвел, стал центром православия и превратился в торгово-ремесленный град. На счету тонкого стратега была масса побед. Алекандр Лукашов:

Полоцк уже в составе ВКЛ, когда южные и восточные рубежи надо закрывать от набегов татар. Северо-Запад, крестоносцы, два ордена, тевтоны и ливонцы, осаждают наши земли. Вот так мог выглядеть грозный варяжский воин. С IX по XIV век это время викингов. Ни одно государство в Европе не смогло оказать достойное сопротивление викингам. Из оружия. Здесь мы видим бродекс, топор на длинной ручке, скрамосакс, меч. Анастасия Макеева, корреспондент:

Все что здесь представлено – оружие, доспехи – это все ваша личная коллекция?

Алекандр Лукашов:

Да. Есть какие-то раритетные вещи, но есть и новоделы. Новоделы делали с четким пониманием, что мы должны показать, как оно и было, то есть мы выдерживали размер, толщину металла. Гроза! Татарские лучники – номер один за всю историю военного дела. Если европейцы в минуту выпускали 8-10 стрел, татары – 12-15. Детей уже в 3 года садили на лошадь. В 5 давали лук. Побеждать было в крови.

Анастасия Макеева:

Правда, что отравленные стрелы были у татар? Алекандр Лукашов:

Не обязательно яд, это могла быть любая инфекция. Нельзя сказать, что лучше: меч или сабля, лук или арбалет, у оружия не бывает недостатков. К сожалению, так распорядилась природа, своего металла у нас нет, но наша болотная руда годилась на изготовление гарды. Лучшие мечи ковали в Германии, далее завозили сюда по воде. Меч, как реликвия, передавался от деда к отцу и сыну. Несломленным рыцарям князь выплачивал не только гонорар, но и давал возможность собрать металл на поле боя. Ведь раньше за топор можно было кормить семью целый месяц! За пластинчатый доспех и вовсе – купить деревню с крестьянами. Так, после Куликовской битвы 11 дней хоронили погибших и выгребали металл. В XIV веке пушками даже не пахнет. В 1399-м на Ворскле Витовт применит картечь, от ядер мало толку, больше шума. Судьбу битвы решает тяжелая кавалерия.

Алекандр Лукашов:

Вот такие воины – латный доспех. Пока он лошади, 95 % сражений выигрывают именно эти воины. Но с ним тоже можно было бороться, было придумано такое универсальное оружие – алебарда. Пехотинец-алебардист. Алебарда – это колющее, рубящее и обязательно крюк. А вот крюк как раз для того, чтобы стащить противника с лошади. Если в Европе эту одежду называли дублет, у нас ее называли поддоспешник. И если в дублет сюда набивали плотно-плотно конский волос, то для земли Белой Руси, а лен у нас испокон веков, от 10 до 15 слоев грубого льняного полотна сшивалось вместе, и получалась вот такая стеганка, и то, и другое с одинаковым успехом защищало грудь воина от удара меча или сабли. Из оружейной в гардеробную. Железная хватка. Стальная закалка. Вес пластинчатого доспеха около 40 килограммов. Толщина до 2 миллиметров. Бронежилет от вражеских атак. Причем в такой мантии рыцари могли свободно двигаться и даже залазить на лошадь самостоятельно. Алекандр Лукашов:

Еще одна разновидность щита – повяза. Его возили на телегах, использовали при осаде города или крепости, когда вырастала целая стена щитов, за которой можно было спрятаться лучнику или арбалетчику. Молниеносно отводила удары и кожаная бригантина. Бычья кожа вываривалась в масле несколько раз, набирала прочность и не давала захватчикам шансов. Алекандр Лукашов:

Черный крест на светлом – отличительный знак ордена тевтонов. Понятно, кольчуга от слова кольцо, когда 1 000 колечек соединенных образуют полотно, из которого можно изготовить такие плетеные чулки-шосы, которые с помощью кожаных веревок крепятся за пояс. Кольчужная рубаха и капор. Вес кольчуги в зависимости от плетения 8-13 килограммов. Общий вес доспехов примерно 20-25 килограммов.

Столб позора или зрелище не для слабонервных. Средневековье было беспощадным. Чтобы попасть в черный список палачей, достаточно было родиться с рыжими волосами и зелеными глазами. Стилизованная комната пыток, что фильм ужасов… Арсенал инструментов напрямую зависел от степени провинности. Алекандр Лукашов:

Раскрыли колодки, одели на шею, руки в отверстие, снизу застегнули. Все, обездвижен. За какую провинность? Это что-то легкое должно быть. За кражи пытали, за пьянки. Плеть, имеющая такое окончание, называется кошачий коготь – рассекает кожу человека с одного удара до костей. Вот такой металлический башмак пришел к нам из Европы. Разогревали на огне, брали клещи, защелкивали на ноге, сжигала, большие ожоги. Признавался во всем, что делал и не делал. Пришел он к нам из Испании и назывался испанский сапожок.