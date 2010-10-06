Вступила в силу новая редакция закона «О туризме»: в договоре можно прописать даже количество полотенец в гостиничном номере

Теперь турфирма с туристом будет заключать типовой договор, в котором по желанию клиента можно прописать все нюансы, вплоть до количества полотенец в гостиничном номере. А в случае невыполнения условий вопросы будет решать общество по защите прав потребителей.

Вместо бланка строгой отчетности — только что выведенный на принтере договор. Такой документ теперь будут заключать турфирмы с туристами.

Татьяна Герасимович, главный бухгалтер туристической компании:

Легче стало: сезон очень тяжелый, туристов много, ваучера надо было заказывать, оплачивать, делать кучу документов, ехать, получать. Сейчас гораздо проще, сейчас на бумажном носителе.

Это стало экономией не только времени, но и средств. Да и причина — закончились ваучеры — не повод отказать многочисленным туристам.

В новой редакции закона «О туризме» четко обозначено: если экскурсия длится менее 24 часов — ты «экскурсант» — такого термина раньше вообще в документе не было. «Туристом» же признается лишь тот, кто путешествует более суток.

Сейчас для обзорной экскурсии по Минску необязательно составлять соглашение на пяти листах. Достаточно квитанции, хотя, если есть желания можно и в договоре прописать все подробности как часовой экскурсии, так и многодневного путешествия. Обо всех тонкостях , к примеру морского отдыха стало возможным договориться, что называется, на берегу.

Сейчас можно в документе оформить моменты заселения в отель, встречи с самолета и прописать даже количество полотенец в номере.

Наталья Скрицкая, главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Сейчас в договоре вы можете пописать все ваши желания при осуществлении туристического путешествия. Также эта форма приведена в соответствие с законом защиты прав потребителей.

И туристы, и турфирмы себя таким образом смогут обезопасить от излишних ожиданий и последующих претензий. Количество которых растет, как и число желающих купить зарубежный тур. Ведь белорусы чаще других в СНГ посещают страны ЕС. По статистике, шенгенскую визу получает каждый 22-ой белорус.

Валентин Цехмейстер, исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций Беларуси:

Туристическая компания, которая обеспечивает сервис по организации поездки и путешествия помогает оформить и заявку в конкретное посольство, проводит консультации, а вот постоять за вас в очереди и открыть визу, увы, не сможет. В большинстве посольств сегодня требуют личное присутствие.

Новая редакция закона «О туризме» придает юридический статус и туристско-информационным центрам. Их смогут создавать как частные организации, так и государственные. Благодаря нововведению «островки знаний о Беларуси» появятся не только в каждом районе синеокой, но и во многих зарубежных странах. Что позволит чаще применять понятие «экспорт» говоря о белорусском туризме.

Ольга Юруть, Андрей Дук, телекомпания СТВ