Впервые город упоминается в XV веке. Вот какие интересные факты о Мостах могут удивить туристов

Анастасия Макеева, корреспондент:

Настало время для волшебных и ароматных выходных. И сегодня мы предлагаем вам тур в Мостовский район. Зазеркалье Немана, Липичанская пуща и самый большой подвесной мост в Беларуси. Выше неба паруса. Плывем в XV век. Впервые местечко Мосты упоминается в Литовской метрике в 1486 году. Здесь проходил торговый путь, который соединял столицы Краков и Вильно, и был проложен длинный деревянный мост, сверху покрытый дранкой. На нем гремели повозки купцов, а форель из Немана доставляли к столам французских королей. Но мост постоянно сносил весенний паводок и разрушали захватчики. Каждый раз местные жители строили новые мосты. Так и родилась версия названия города. Другую связывают с болотистыми берегами, которые мостили деревянным настилом. Герб украшает не только легендарный мост, но и плот. Были времена, когда люди работали на лесопилках купцов, и караваны плотов шли к Балтийскому морю.

Наталья Путиловская, директор Мостовского государственного музея «Лес и человек»:

Сучасны горад Масты абудзіўся да жыцця з будаўніцтвам завода братоў Канапацкіх Ігната і Вацлава. У 1907 годзе была пракладзена чыгунка, пачалася забудова нашага горада – галаўнога прадпрыемства «Мастадрэў». На той час гэта завод «Копак», на якім працавала ня больш за 300 чалавек. Каля вакол завода стала фармавацца мястэчка, якое звалася Масты фабрычныя. Але статус горада атрымаў толькі ў 1955 году, таму можна сказаць, што наш горад яшчэ малады. Анастасия Макеева:

Мэблю такую выраблялі раней. А вось чым зараз жыве прадпрыемства? Наталья Путиловская:

На сенняшні дзень завод вядомы ў многіх краінах свету, таму што яго вытворчасць накіравана на ламінаваную фанеру, а таксама на піламатэрыялы і фанеру розных гатункаў. Знакомство с Мостами начинайте с уникального музея «Лес и человек» – зеркало отношений предков с природой. Скарбонку памяти начали создавать в 1985 году, когда остро зазвучали экологические проблемы. Начинаем погружение с этнографии. Как люди пользовались дарами леса, какие делали предметы быта. Обо всем по порядку. Чудо-техники не было, выручали смекалка и золотые руки. Наталья Путиловская:

Цікавы экспанат – гэта барана драўляная. Гэты экспанат зроблены без адзінага цвіка, уяўляе сабой перафірычны каблук, на скрыжаванні прутоў якога зафіксаваны зубы-кляцы. Яны рабіліся з цвердай пароды дрэва такой, як дуб.

Бондарство и изготовление бочек, как и керамика, лозоплетение, были в золотом списке промыслов. В такой деже замешивали тесто для хлеба. Дети, затаив дыхание, наблюдали за мамами и бабушками, ведь впереди было самое вкусное – хрустящая корочка с маслицем. Анастасия Макеева:

Як вядома, хлеб усяму галава. Каб ён атрымаўся смачным, у гаспадыні быў свой асаблівы рэцэпт. На хлебную лапату клалі кляновыя лісты. Тады з асалодай частавалася ўся сям’я. Не невеста, а волшебница. На других женихи даже не смотрели. Уже с 7 лет девочки учились ткать на кроснах, чтобы к 14 подготовить славное приданое с постилками и дыванами. Вот такой тест. Чего ни сделаешь ради семьи... Наталья Путиловская:

У хаце было столькі куфраў, колькі было дачок, бо тое, што збіралася ў куфры, перавозілася ў хату да маладога. Куфар цікавы тым, што размалеўвалі такія куфры з дапамогай звычайнай сырой бульбы, якую разразалі напалову, потым выразалі кветачкі, лісточкі, геаметрычны арнамент, апускалі ў фарбу і прыкладвалі да куфра і гэты працэс называўся цацкаванне. Тренды на века. В шкафу мостовчанок блистали синие и малиновые андараки, украшенные черным аксамитом. Рубашки с обережной красной вышивкой на воротнике и рукавах. Вишенкой на тортик были фартушки. С кружевами и богатыми узорами, если на улице праздник. Анастасия Макеева:

Мабыць, у такім каптуры можна і на танцы пайсці.

Наталья Путиловская:

Ну, я б так не сказала. Гэта галаўны ўбор, які быў характэрны для камплекта замужняй жанчыны. В сообщество замужних леди попадали, только выткав 40 рушников, и обязательно в пост, когда душа и тело очищались. Рушник сопровождал наших предков от рождения до самой смерти. Наталья Путиловская:

Бабка-павітуха прымала маленькую істоту на выбелены тканы ручнічок, калі казаць пра вясельную абраднасць, была вялікая колькасць і выкарыстоўвалася з рознымі мэтамі. Напрыклад, ім засцілалі ў царкве падлогі маладым, павязвалі рукі маладым, каб яны жылі шчасліва. Изумрудная планета. Иначе природу Мостовщины не назовешь. 34 % занимают пышные леса. Неман с притоками Щара и Зельвянка, как сестры. Территория района входит в ландшафтный заказник «Липичанская пуща». Он объединяет Щучинский, Мостовский и Дятловский районы. Более 15 тысяч гектаров заповедной красоты и тишины. Многие растения, животные и птицы занесены в Красную книгу. Среди любопытных персонажей – совушка, неясыть длиннохвостая. Ей по силам повернуть голову на 270 градусов и навести ужас одним только звуком. Ведут охоту на мышей-полевок, оттого прозвали пернатыми кошками. Наталья Путиловская:

Гэта зімародак звычайны. Гэтая прыгожая птушка доўгі час трымаецца па берагах вадаемаў аж да пачатку зімы. Харчуецца ен маленькімі рыбкамі, а з прыходам маразоў ляціць у вырай, кажуць, што ен нараджае зіму, таму і зімародак. Для таго, каб прыцягнуць самачку, ен прыносіць ей у дзюбе маленькую рыбіну. Калі яна бярэ гэтую рыбу, значыць ствараецца пара. Живой интерактив – фишка музея. Благодаря гуманитарному проекту «Экострим – отдых с пользой» посреди экспонатов прописалась муравьиная ферма, компостер с дождевыми червями и звезда – улитка Ахатина. Все с образовательной, экологической миссией. Без эмоций еще никто не остался.

Анастасия Макеева:

Якая прыгажосць. Мусіць, мае рукі яшчэ доўга будуць такімі шаўкавістымі, як у рэкламе. Наталья Путиловская:

Гэты слімак, як і ўсе, выпрацоўвае муцін, які выкарыстоўваецца ў касметалогіі. И на десерт – чайная пауза. Липичанская пуща позволяет собирать целый букет лекарственных растений. Их издавна использовали для изготовления гарбаты. В каждой деревне были травницы, которые помогали вылечить любой недуг. Собирали зеленую аптечку с Купалья по август. В это время травы в самом соку. И теперь на базе музея можно отправиться на фитоэкскурсию за Иван-чаем. Здесь знают толк. Издавна ферментировали, сушили и наполняли ароматом каждый глоток.