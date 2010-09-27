Во Всемирный день туризма названы победители республиканского конкурса «Познай Беларусь-2010»

Лучших определили в 10 номинациях. В их числе — реализованный инвестпроект, студенческая работа, инновационный подход.

Среди экскурсионных маршрутов, которые выбирали впервые, победил «Полесский венок», а лучший тур представил Национальный парк «Припятский». Гомельский дворцово-парковый ансамбль, как оказалось, вызывает самый большой интерес у белорусов и гостей страны. А достопримечательностей у нас — более полутысячи.

Есть и такие туристы, которые побывали практически везде. Больше всего фотоотчетов о путешествиях прислала семья из Полоцка. Определили и лучшую компанию по въездному туризму.

Оксана Бичун, генеральный директор туристической компании — победителя Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь»:

Предоставляя эти услуги мы отличаемся, потому что это и анимационное сопровождение, и экскурсионное обслуживание на иностранных языках, это предоставление специальной информации в буклетах и проспектах, это формы проведения таких мероприятий, это и маршрут «Семь чудес Минщины», котрый разработан нашим предприятием.

Виктор Янковенко, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Наш конкурс, на мой взгляд, сегодня узнаваем среди жителей Беларуси, которые, придя в офис фирмы и увидев диплом, будут знать, что этой организации можно доверять.