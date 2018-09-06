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Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии

06 сентября 2018 06:56
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Аджария, разная на вкус, как специи! Возле небоскрёбов колышутся «домашние флаги», мечети соседствуют с церквями, а море с зелёными горами. Граница с Турцией, смешение религий и культур, притягивает туристов со всего мира. А безвизовый режим и отсутствие языкового барьера дарят белорусам комфорт и свободу.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-1

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-3

Михаил Коплатадзе, руководитель службы по продвижению туризма:
У Аджарии и Батуми огромный потенциал. Развивается гостиничная инфраструктура, у нас международные бренды. Проводим международные выставки, джаз-фестиваль, кинофестиваль. У нас есть горнолыжный курорт Годерзи. Наша цель, чтобы Аджария была привлекательной 4 сезона.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-6

Георгий и Елена перепродают туры по солнечной Аджарии на своём сайте. Их объединило родство душ. В грузине белоруска увидела Джорджа Клуни, а когда узнала, что он родился и вырос в Синеокой, влюбилась окончательно.

Георгий Кадарья, экскурсовод:
Из Беларуси практически все билеты раскуплены на горячие сезоны. Есть множество различных преференций.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-9

Батуми лицо современной Грузии. От необыкновенной архитектуры захватывает дух. Чего стоит только башня грузинского алфавита и площадь Пьяццы с мозаикой. Здесь аншлаг туристов. К слову, сейчас в целевой аудитории Аджарии 16 стран. Местный гид знает секрет успеха.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-12

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-14

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-16

Сухан Девадзе, гид:
Любой может постучаться в грузинские села, попросить ночлег, его примут. В древности, когда строили дом, одну комнату специально отводили для гостей. В Грузии до сих пор есть поговорка, что гость это Божий человек.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-19

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
В селе Первое мая у Арсианского хребта туристов не меньше, чем в Батуми, познакомимся со счастливым хозяином и узнаем секрет успеха на малой родине!

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-22

Рассказывать о культуре виноделия Нодар Шервашидзе может часами. Его предки выращивали виноград на этих землях ещё 500 лет назад! И сегодня он делает вино по традициям. Только в прошлом году к хозяину заглянуло больше 7 тысяч туристов. Приезжают дегустировать чхавери и просто наслаждаться горными пейзажами. Главное, признается винодел, развивать технологии в селе, чтобы не уезжала молодежь.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-25

Нодар Шервашидзе, винодел:
У нас конкуренции нет, нас поддерживает государство.

И если сельский туризм – явление пока новое, то достопримечательности всегда остаются в ТОПе. Это и зеленоглазая река Чорох и Гонио-Апсаросская крепость. Ее построили римляне еще в І веке н.э.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-28

Анастасия Макеева:
Пройтись по этому мосту посреди горных серпантинов мечтает каждый турист в Грузии. Его построили в XII веке без единой опоры из натурального камня в честь знаменитой царицы Тамары.

Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии-31

Так что в Аджарию белорусам можно приезжать надолго, скучно не будет!

# Туризм # Туризм # Михеил Коплатадзе # Георгий Кадарья # Сухан Девадзе # Анастасия Макеева # Нодар Шервашидзе # Фотофакт

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