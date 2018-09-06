Вино с 500-летней историей и мост царицы Тамары: что посмотреть и попробовать в Аджарии

Аджария, разная на вкус, как специи! Возле небоскрёбов колышутся «домашние флаги», мечети соседствуют с церквями, а море с зелёными горами. Граница с Турцией, смешение религий и культур, притягивает туристов со всего мира. А безвизовый режим и отсутствие языкового барьера дарят белорусам комфорт и свободу.

Михаил Коплатадзе, руководитель службы по продвижению туризма:

У Аджарии и Батуми – огромный потенциал. Развивается гостиничная инфраструктура, у нас международные бренды. Проводим международные выставки, джаз-фестиваль, кинофестиваль. У нас есть горнолыжный курорт Годерзи. Наша цель, чтобы Аджария была привлекательной 4 сезона.

Георгий и Елена перепродают туры по солнечной Аджарии на своём сайте. Их объединило родство душ. В грузине белоруска увидела Джорджа Клуни, а когда узнала, что он родился и вырос в Синеокой, влюбилась окончательно. Георгий Кадарья, экскурсовод:

Из Беларуси практически все билеты раскуплены на горячие сезоны. Есть множество различных преференций.

Батуми – лицо современной Грузии. От необыкновенной архитектуры захватывает дух. Чего стоит только башня грузинского алфавита и площадь Пьяццы с мозаикой. Здесь аншлаг туристов. К слову, сейчас в целевой аудитории Аджарии – 16 стран. Местный гид знает секрет успеха.

Сухан Девадзе, гид:

Любой может постучаться в грузинские села, попросить ночлег, его примут. В древности, когда строили дом, одну комнату специально отводили для гостей. В Грузии до сих пор есть поговорка, что гость – это Божий человек.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

В селе Первое мая у Арсианского хребта туристов не меньше, чем в Батуми, познакомимся со счастливым хозяином и узнаем секрет успеха на малой родине!

Рассказывать о культуре виноделия Нодар Шервашидзе может часами. Его предки выращивали виноград на этих землях ещё 500 лет назад! И сегодня он делает вино по традициям. Только в прошлом году к хозяину заглянуло больше 7 тысяч туристов. Приезжают дегустировать чхавери и просто наслаждаться горными пейзажами. Главное, признается винодел, развивать технологии в селе, чтобы не уезжала молодежь.

Нодар Шервашидзе, винодел:

У нас конкуренции нет, нас поддерживает государство. И если сельский туризм – явление пока новое, то достопримечательности всегда остаются в ТОПе. Это и зеленоглазая река Чорох и Гонио-Апсаросская крепость. Ее построили римляне еще в І веке н.э.

Анастасия Макеева:

Пройтись по этому мосту посреди горных серпантинов мечтает каждый турист в Грузии. Его построили в XII веке без единой опоры из натурального камня в честь знаменитой царицы Тамары.