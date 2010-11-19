Вьетнамская кухня: мясо крокодила и змеиная кровь с бьющимся сердцем

Вьетнамская кухня славится своей необычностью и утонченным вкусом. Число национальных блюд насчитывает по меньшей мере 500 наименований. Традиционно особо любимы туристами блюда вьетнамской кухни из рыбы и всяческих морепродуктов, курицы и свинины, приготовленной вместе с овощами, рисом или лапшой.

Кроме того, во Вьетнаме едят молодые побеги бамбука. Продукт полезный, но с очень специфическим запахом. Даже сами вьетнамцы считают характерной чертой своей кухни отталкивающий аромат очень многих блюд при их превосходном вкусе.

Французское влияние во вьетнамской кухне чувствуется в изобилии свежих багетов, паштетов и сыров. Страна унаследовала любовь французов к кофе. Вьетнамский кофе обычно имеет очень сильный аромат и привкус шоколада. Подают его в маленьком стаканчике или чашке с добавление сгущенного молока. Цены колеблются от 2$ до 15$ за комплексный обед на одного человека. Наслаждаться национальной кухней можно как в изысканных ресторанах, так и в демократичных уличных кафе. Питание везде дешево и отличается высоким качеством, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

А вот покупать еду на улице, чтобы не испортить отдых кишечными расстройствами, не рекомендуется. Практически в каждом ресторане, будь то вьетнамская, индийская, русская кухня есть меню на русском языке. То есть, все уже адаптировано для русских туристов. Мало того, что меню на русском языке, так уже сами туристы оставляют свои комментарии, что более вкусное, переименовывают на свой манер. Разброс цен есть. Есть семейные ресторанчики, где быстро готовят, там небольшое меню и цены от 2$ до 5$. Более крупные рестораны от 2,4$ до 10$ за блюдо. Что касается креветок, морепродуктов – то они дороже. Все едут за морепродуктами, так что цены поднимаются все выше с каждым сезоном. В среднем креветки стоят 10$ за килограмм. Лобстеры и того дороже будут.

Кухня Вьетнама не такая сладкая как китайская и не такая острая как тайская или корейская. Кулинарные традиции очень богаты. С древних времен вьетнамцы виртуозно готовят и совсем простые, и по истине изысканные блюда из свежих морепродуктов, овощей, риса, разнообразного мяса и экзотических фруктов.

Для любителей необычного есть возможность попробовать мясо крокодила, змеи и черепахи. А настоящим экстрималам предложат выпить змеиной крови с бьющимся сердцем змеи. Змей вообще активно используют в кулинарных целых. Из них готовят супы и жаркое, а самые ядовитые представители отряда пресмыкающихся становятся основным ингредиентом главного национального напитка. Как говорят вьетнамцы, очень полезно, особенно для мужского здоровья, сорокоградусные настойки, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

По разнообразности заведений и насыщенности ночной жизни вьетнамское побережье значительно уступает тайским курортам. Но уже через несколько лет ситуация, очевидно, изменится кардинально. Сегодня туризм развивается сумасшедшими темпами.