Весенний паводок в Западной Литве заинтересовал туристов

Любители острых ощущений обращаются к жителям деревни Русне, к предпринимателям, занимающимся туристическим бизнесом в Шилутском районе, с просьбами о возможной аренде лодок, байдарок и внедорожников.

По мнению гидрологов, нынешней весной в Шилутском районе Литвы ожидается особенно сильное наводнение, которое случается в этой местности раз в 12-16 лет. В районах рек Русне и Дане у города Кретинга уже началось значительное таяние снега. Паводок охватывает территорию более 500 кв.км в Клайпедском и Таурагском уездах, заливая несколько отрезков дорог на участке Шилуте-Русне, передает БЕЛТА.

Как сообщает газета «Летувос ритас», хозяева усадеб уже готовят плавсредства для любителей адреналина, желающих увидеть разгулявшуюся стихию своими глазами. По словам туроператоров, звонки с подобными просьбами идут со всей Литвы. Многих байдарочников интересует, окажутся ли залитыми леса: покататься на байдарке между деревьями — экзотическое удовольствие. Однако многие хозяева туристических усадеб считают, что такой экстремальный туризм — опасное занятие.