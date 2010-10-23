В Швеции открылся отель с номерами на деревьях

Главное преимущество — к вам в окна не будут заглядывать соседи. Только белки и птицы.
Чтобы добраться до апартаментов, не нужно быть акробатом — ко входам ведут специальные пандусы. Внутри отделка по евро стандартам, теплые полы, туалет и раковина. А среди внешних бонусов — открытые террасы и настоящая, хоть и подвешенная в воздухе сауна.
Кстати, в ближайшие годы экологический отель станет более вместительным. Но все равно ему никогда не быть бюджетным — уж слишком уникальный сервис, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».