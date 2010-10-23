В Швеции открылся отель с номерами на деревьях

Четыре уникальных жилища спроектировали разные архитекторы. Клиенты могут выбрать, например, между гнездом из прутьев или кубом из зеркал.

Главное преимущество — к вам в окна не будут заглядывать соседи. Только белки и птицы.

Чтобы добраться до апартаментов, не нужно быть акробатом — ко входам ведут специальные пандусы. Внутри отделка по евро стандартам, теплые полы, туалет и раковина. А среди внешних бонусов — открытые террасы и настоящая, хоть и подвешенная в воздухе сауна.